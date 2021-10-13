Пандемия COVID-19: чего ждать невакцинированным педагогам

Невакцинированные педагоги будут отстранены от работы

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На территории украинского государства в образовательных учреждениях невакцинированных от пневмонии нового поколения педагогов не будут допускать к работе. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-служба украинского Минздрава.

Украинский министр здравоохранения Виктора Ляшко заявил, что в том случае, если до ноября 2021 года сотрудники сферы образования в Украине не пройдут вакцинацию от вируса нового поколения COVID-19, то они будут отстранены от рабочего процесса на период карантинных ограничений без сохранения заработной платы.

«Вакцинация для педагогов является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. В первую очередь речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасности детей», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 13 октября на территории Украины за все время пандемии официально подтверждено 2 578 394 случая пневмонии нового типа.