Украина может завершить войну на Донбассе: в Кремле объяснили каким образом

Песков прокомментировал и ситуацию на Донбассе

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Аннексированный Российской Федерацией украинский Крым не является темой для обсуждения между странами Европейского Союза и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

Позиция РФ, касательно того, что Крым принадлежит России, как подчеркнул Песков, хорошо известна Западу. Также Песков прокомментировал ситуацию на оккупированных территориях восточной Украины.

«Никаких наших военных подразделений на Юго-Востоке Украины нет, и не было. Разумеется, Украина в первую очередь должна сама разобраться с положением дел на Юго-Востоке. А сделать это можно только путем имплементации комплекса мер по выполнению Минских соглашений», — добавил он.

Ранее сообщалось, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе якобы выдвинула представителям ОРДЛО ультиматум.