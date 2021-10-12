Гороскоп на 12 октября 2021 года: наиболее яркие астрологические аспекты для каждого знака зодиака

Сегодня ожидается благоприятный день, когда будет хорошее расположение духа, обострится интуиция, улучшится самочувствие и возможно откроются разные способности. В такой день астрологи советуют планировать новую или важную деятельность, так как сегодня человек становится более энергичным удачливым.
Об этой информации сообщил Korrespondent, передает Ura-inform.
Овен.
Сегодня сможете воплотить в жизнь ваши намеченные планы. Но при этом увеличивается риск конфликтов с коллегами или руководством. Избегайте чужих сплетен и ссор.
Телец.
Вам советуют звёзды заняться размышлениями о перемене рода деятельности и пересмотреть судьбу личных взаимоотношений. Обратите внимание на своё здоровье и не принимайте необдуманные решения.
Близнецы.
Сегодня для вас будет день покаяний и духовных поисков. Астрологи советуют заняться творчеством, физической активностью и прогулками. Отложите крупную покупку на иной день, так как вас могут обмануть либо возможны денежные потери.
Рак.
У вас, возможно, возникнут трудности и хлопоты. Ещё можете получить неоднозначное извещение от близких людей, которое может оказать влияние на многое. Сегодня слушайте ваш внутренний голос и не берите на себя обещания, которые не сможете выполнить.
Лев.
Ваш жизненный потенциал сегодня будет на высшем уровне. Но если будете себя вести нестабильно, то он может отвернуться от вас в любое время. Избегайте импульсных принятий решений и поступков и не ищите любовные приключения.
Дева.
У вас сегодня ожидается обострение чувств, поэтому можете впадать в крайность или принять желаемое за действительное. Не принимайте важных решений вслепую. Успеха сможете добиться только рассудительностью и дипломатичностью.
Весы.
Вы будете сегодня энергичны. А от вашего умения убеждать и личного обаяния ждите большой пользы в делах.
Скорпион.
У вас будет трудный день с неприятными ситуациями, недоразумениями, ссорами, нервозностью. Будьте внимательны при общении с родными или друзьями-возможна конфликтная ситуация.
Стрелец.
Сегодня ожидается неожиданный поворот судьбы, который станет для вас испытанием на прочность. Сохраняйте спокойствие и контролируйте ситуацию дабы не допустить серьёзных ошибок.
Козерог.
На работе будет сопутствовать удача, но премий ожидать не стоит. Наиболее благоприятной окажется перемена в служебном положении. Разберитесь с делами, которые отложили или займитесь нерешенными проблемами.
Водолей.
Ваш успех сегодня будет зависим от впечатления, которое вы произведёте на окружающих. Переизбыток внутренней энергии возможно приведёт к тому, что отношения ухудшатся. Займитесь проблемами, касающимися личной жизни и уделяйте внимание духовному развитию.
Рыбы.
Сегодня вас ждут благоприятные перемены. Это может быть начло новых дел, успех в отношениях, разрешения старых проблем. Сегодня нужно проявлять нестандартные подходы к обычным обязанностям и давать согласие на те предложения, которые вам подходят не раздумывая.
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