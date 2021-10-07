Общество

В ОРДЛО возможны перебои с сотовой связью: названы причины

Возможны аварии на линиях связи

Время чтения: 28 Секунд

Сегодня, в четверг, седьмого октября на оккупированных территориях украинского Донбасса возможны аварии на линиях связи. Это происходит из-за усиления ветра до 30 м/с. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу «Минсвязи ДНР».

«В связи с усилением ветра до 25−30 м/с по акватории Азовского моря. прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с обрывами воздушных линий связи», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на украинской территории, в частности на Донбассе, население воспринимает членов незаконных вооруженных формирований «ДНР» как врагов и пособников оккупанта. Исходя из этого, такое население необходимо уничтожить.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
33 %
Взволнован
Взволнован
33 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
33 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Жители ОРДО уже начали жаловаться Путину на Пушилина: что их так вывело их себя

Дончане начинают жаловаться российскому руководству на крайне тяжелую жизнь в так называемой «республике», цены, которые взлетели без всяких на то оснований.

Уничтожать без эмоций: Ходаковский готов на все ради «безопасности России»

Такую же тактику по уничтожению населения Украины приверженцы «ЛДНР» используют все семь лет

В РФ изменили правила выезда детей за границу: чего ждать жителям Донбасса

Родитель сможет отозвать заявление о несогласии на выезд

«Что нам делать? В 90-е и то было легче!»: дончане пожаловались на жизнь в ОРДЛО

Свое существование в ОРДО местные жители оценивают, как «депрессняк»

«Не боятся ни штрафа, ни коронавируса»: в «миграционных службах ДНР» царит полная антисанитария

Количество новых заболевших от пневмонии нового поколения неумолимо растет.

Януковича заочно арестовали по делу «Межигорья»

Беглого президента Украины Виктора Януковича седьмого октября 2021 года арестовали заочно.