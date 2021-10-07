Возможны аварии на линиях связи

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Сегодня, в четверг, седьмого октября на оккупированных территориях украинского Донбасса возможны аварии на линиях связи. Это происходит из-за усиления ветра до 30 м/с. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу «Минсвязи ДНР».

«В связи с усилением ветра до 25−30 м/с по акватории Азовского моря. прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с обрывами воздушных линий связи», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на украинской территории, в частности на Донбассе, население воспринимает членов незаконных вооруженных формирований «ДНР» как врагов и пособников оккупанта. Исходя из этого, такое население необходимо уничтожить.