«Тяжело представить такую коалицию»: Арахамия высказался про отставку Разумкова

Рада отозвала Разумкова с должности спикера 7 октября

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Народный депутат фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что его обескуражил результат голосования парламентской фракции «Батькiвщина» за отставку Дмитрия Разумкова. Об этом он сказал на брифинге в ВРУ, передает УРА-Информ.

«Я думаю, что они как политики поняли, что это будет уже на 100% сделано. Для того, чтобы построить нормальный политический диалог с новым руководством Рады, они сделали такой шаг. Всегда по ветру играть – это признак опытной политики», — заявил Арахамия.

Также он признался, что для него было крайне неожиданным такое голосование. Помимо этого, он не согласен, что партии «Слуга народа» и «Батькiвщина» могут создать коалицию в парламенте.

«Честно говоря, мне даже тяжело представить такую коалицию. Не то чтобы договоренностей, даже намеков на разговоры такие нет», – добавил он.

Ранее сообщалось, что на сегодняшнем заседании украинского парламента, которое прошло седьмого октября, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков был отправлен в отставку по решению народных избранников.