Такую же тактику по уничтожению населения Украины приверженцы «ЛДНР» используют все семь лет

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На украинской территории, в частности на Донбассе, население воспринимает членов незаконных вооруженных формирований «ДНР» как врагов и пособников оккупанта. Исходя из этого, такое население необходимо уничтожить. Об этом заявил бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в интервью одному из «СМИ «республики», передает УРА-Информ.

«Вот мы пошли в наступление и оказались где-нибудь на западной границе Украины. Конечно, технически это реализуемо. Это будет, наверное, самый кровопролитный и тяжелый, но в то же время самый легкий с точки зрения методологии вариант. Но что потом делать?» — отмечает Ходаковский.

Ходаковский также считает, что украинское население необходимо без эмоций уничтожать. В часности, если этого «у западной границы Украины» потребует «безопасность России».

«Это уже население, которое думает иначе, смотрит на мир другими глазами, они уже впитали в себя, что мы и Россия — это враги. Этот фактор нельзя не учитывать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что жители ОРДЛО получили паспорта РФ, однако, вместе с правами гражданина России, у них добавились и определенные обязанности, что связаны с выездом детей заграницу.