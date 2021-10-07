НАТО обсуждает с Украиной создание «малого альянса» в Черном море, — Кулеба

Украина готова продолжать укреплять партнерство

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НАТО обсуждает с украинским правительством инициативу объединения усилий союзников в вопросе Черноморского региона. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает УРА-Информ.

Также стало известно, что к сотрудничеству украинское правительство также планирует привлечь Турцию и Молдову.

«Пока Украина не является членом ЕС и НАТО, мы начали политику создания малых альянсов. Есть стратегическая инициатива президента Украины о том, что страны НАТО, плюс Украина, Турция и даже Молдова могут объединить свои усилия в вопросе Черноморского региона. И эта инициатива проговаривается сейчас в разных столицах, в том числе с НАТО», — заявил украинский министр.

Также он подчеркнул, что сотрудничество между Украиной и Турцией в вопросах безопасности в Черном море является очень тесным и откровенным.

«И мы эти шаги сегодня с Мевлютом очень четко проговорили. Потому считайте, что переговоры находятся в активной фазе», — добавил он.

Ранее сообщалось, что главой госудаства Сербии Александром Вучичем было заявлено что НАТО должен отреагировать на конфликт , который возник у Сербии с Косово.