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Нечеловеческие условия: в тюрьмах ОРДЛО пытают украинцев

Медицинская помощь заключенным не оказывается, а переданные родственниками лекарства часто расхищаются администрацией

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На оккупированных территориях украинского Донбасса в нечеловеческих условиях содержат граждан Украины. Об этом сообщила уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисов в своем Телеграм-канале, передает УРА-Информ.

«В Макеевский исправительной колонии № 32 и Снежнянской исправительной колонии № 127 систематически запугивает и требует деньги у заключенных с целью неправомерного обогащения. На каждого устанавливается определенная сумма денежных средств, которую необходимо ежемесячно отдавать», — сообщила омбудсмен.

Заключенных, отказавшихся платить за содержание, переводят в бараки, которые вовсе непригодны для жизни. Помимо этого, здоровье граждан Украины подорвано голодом и пытаками.

«Они имеют тяжелые хронические заболевания: диабет, болезни сердца и нервной системы», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что более тысячи поддельных COVID-сертификатов были обнаружены сотрудниками пограничной службы у украинцев, которые пересекают государственную границу за последние полтора месяца.

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