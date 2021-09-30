Общество

Стала известна новая дата блэкаута в «ЛНР»

Все запланировано на период 8-10 октября

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Стали известны новые подробности тотального отключения электричества в ОРЛО. Так называемое «министерство топлива, энергетики и угольной промышленности» «ЛНР» сообщило неутешительную новость для местных жителей

«В связи с необходимостью проведения плановых ремонтных работ на ВЛ 500 кВ «Шахты-Победа» и другом высоковольтном оборудовании, по всей территории «ЛНР» в период с 19:00 08 октября 2021 года до 10:00 10 октября 2021 года будет производиться отключение электроэнергии». ВЛ 500 кВ «Шахты-Победа» является основным источником электроэнергии в «ЛНР», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Официальной причиной отключения называют подготовку к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. Резервные источники во время «блэкаута» будут задействованы для социально значимых объектов. Больницы, стационарная телефонная связь, магазины, насосные станции. Но перебои с водой будут – в «министерстве» посоветовали запастись водой на несколько дней.

Ранее мы сообщали, что в Донецке и Авдеевке сообщают о мощных боях.

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Эту информацию предоставили подконтрольные ОРДО средства массовой информации.

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