Если Путин уйдет Украине может стать еще хуже — Гордон

Украинский журналист о возможной смене власти в Кремле

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Даже после ухода с должности президента России Владимира Путина Украине не станет лучше. Такое мнение выразил известный журналист Дмитрий Гордон.

Журналист считает, что место Путина могут занять другие люди, которые также не очень хорошо относятся к Украине. При этом, после смены президента Российской Федерации Украине никто не вернет Крым и Донбасс, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Там подрастают такие отъявленные отбитые ребята как Прилепин, антиукраинисты. Поэтому я не жду в ближайшее время каких-то подвижек. Дело в том, что даже если Путина не будет, даже если Навальный придет к власти… Навальный такой же русский шовинист, как и Путин, если не больше. И Украины для Навального тоже не существует. Чтобы мы не питали себя какими-то иллюзиями», — заявил Гордон.

Ранее украинский журналист заявлял, что Путин делает все, чтобы Украине пришел конец.