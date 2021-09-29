Друг Путина развеял очередной миф о главе Кремля

У него вообще нет друзей

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Президент России Владимир Путин не имеет друзей. Глава Кремля очень закрытый человек. Об этом сообщил российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ Сергей Пугачев, передает УРА-Информ.

Как рассказал Пугачев, он близко сдружился с Путиным еще в далеком 1996 году. В то время они с ним общались довольно тесно. Однако, по мере появления в окружении главы Кремля новых людей их общение стало меркнуть. Вскоре оно и вовсе прекратилось в 2010 году. Именно тогда миллиардер перестал приезжать в Россию.

Пугачев ответил на вопрос журналистов о том, хороший ли Путин друг.

«Нет. У него вообще нет друзей. Это какой-то очередной миф», — отметил он.

Утверждение о том, что Путин верный, порядочный, надежный человек и не бросает своих крайне ошибочно, как уточнил Пугачев.

«Он не доверяет никому. Он жене не доверял. Он постоянно скрывает что-то, постоянно темнит. С ним очень сложно говорить. Потому что он говорит какими-то полутонами о чем-то непонятном. Нет, он не друг, закрытый человек. Я думаю, что это один из важных моментов, который привел страну к сегодняшнему состоянию», — добавил он.

Владимир Путин, по словам Пугачева, никогда не объяснял, что он собирается делать.

«Я с ним много раз говорил: „Володя, это странно…“ Он же собирает каких-то министров, премьер-министра, администрацию… И каждый раз после такой встречи все говорили: „Че шеф-то сказал? Че делать-то?“ Я ему говорю: „Володя, люди не понимают, что ты говоришь“. Надо просто и ясно сказать, куда идем: к капитализму, к коммунизму, социализму, в чем идея твоя, чего ты хочешь — все должны быть богатыми или все должны быть бедными, или все взять и поделить…», — добавил он.

Ранее сообщалось, что глава российского Кремля Владимир Путин планировал выехать на ПМЖ из РФ в Испанию, когда еще был директором ФСБ .