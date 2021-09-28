Общество

В Минздраве рассказали, как будет работать общественный транспорт в «красной» зоне

Игорь Кузин рассказал подробности

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В Украине продолжают расти показатели заболеваемости на коронавирусную инфекцию. Уже в ближайшее время несколько регионов страны могут перейти в «красную» зону.

В связи с этим многих интересует вопрос, как будет работать в таком случае общественный транспорт, ведь все помня, что было год назад, когда в многих городах произошел настоящий коллапс. На этот вопрос отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Он отметил, что при «желтом» уровне ограничений при работе транспорта нет, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

«Для регионов красного уровня полномочия по установлению ограничений в общественном транспорте возложены на региональные комиссии ТЭБ и ЧС. То есть по сути областные комиссии могут принимать решения о приостановлении транспорта или ограничении его работы на уровне области. Но пока речь о закрытии или об ограничении движения транспорта не идет», — отметил Кузин.

Он отметил, что в прошлом году уменьшение количества транспорта или вовсе его отменна не показали свою эффективность.

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