Общество

Пандемия COVID-19: в Украине за сутки количество зараженных возросло вдвое

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской

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По состоянию на 28 сентября в Украине было зафиксировано 6552 новых подтвержденных случаев пневмонии нового поколения COVID-19. При этом, из них детей заболело 574 детей и 165 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины, передает УРА-Информ.

Также в ведомстве уточнили, что за последние сутки были госпитализированы 1288 человек, скончалось — 143 жителя страны, а выздоровели — 2927 человек.

Стоит отметить, что всего с начала пандемии на территории Украины заболело 2 401 956 человек, выздоровели — 2 248 071 жителей государства, а скончалось — 55 863 человек.

Известно, что за последние сутки наибольшее количество новых подтвержденных случаев пневмонии нового поколения было зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и г. Киев (461).

Ранее сообщалось, что исследователи выяснили как можно выработать такой иммунитет, который сможет нейтрализвоать многие штаммы коронавируса, в том числе и дельту.

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