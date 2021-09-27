Здоровье

Человек может получить «сверхчеловеческий» иммунитет к COVID-19: ученые рассказали, как это сделать

Ислледовали выяснили как можно выработать такой иммунитет, который сможет нейтрализвоать многие штаммы коронавируса, в том числе и дельту.

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Об этой информации сообщилTelegraph , передает Ura-inform.

Учёные из Великобритании в ходе исследований получили данные, из которых они сделали вывод что если  человек, переболел ковидом и позже ещё вакцинировался Pfizer или Moderna то он может обрести «сверхчеловеческий» иммунитет к ковид. А также такая защита будет стойкой и к иным видам коронавируса.

Исследовали выяснили что этот копмплекс перенесённого вируса и вакцины якобы даёт «гибкие» антитела, защищающие от разнообразных штаммов. Выработанный таким образом иммунитет учёные назвали «сверхчеловеческим» или «гибким», так как людям с такой защитой не страшены даже возможные  разновидности инфекционных заболеваний, какие будут ещё повяляться.

Доктором Полом Бьениасом из института Рокфеллера приводятся данные, что те антитела, которые имеются у людей с «гибким» иммунитетом способны уничтожить все 6 штаммов, включая  дельту и бету.


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