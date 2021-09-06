«Ветеран» НВФ рассказал правду о «безразличие власти ДНР»

«Руководство республики» экономит на «ополченцах-инвалидах»

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Члены незаконных вооруженных формирований первой волны, это «самые обездоленные люди в «ДНР». Об этом заявил бывший член боевиков, известный о позывному «Цербер», передает УРА-Информ.

«Социальная сфера „ДНР“ по защите и поддержке тех, кто пострадал и покалечен во время войны, находится в плачевном состоянии. В республике не работает военно-врачебная комиссия. Ветеранам-инвалидам, которые обращаются в больницы за помощью или обследованием за все надо платить! С нас берут деньги! Есть люди без рук, без ног и живут на нищенскую пенсию. И стажа некоторые не имеют, поэтому получают меньше минимальной пенсии „ДНР“. А это копейки. Как на них выжить?», — отметил он.

Также он добавил, что «руководство республики» экономит на «ополченцах-инвалидах», а также на их жилье.

«Очень многие ветераны — бездомные. Нам негде жить. Мы — бомжи. Денег на то, чтобы снять жилье нет! У нас много брошенного жилья. Много разбитого стоит, без окон. Хоть немного подремонтируйте и отдайте ребятам!», — добавил «Цербер».

Ранее сообщалось, что граждане, что проживают на оккупированной РФ части Донбасса жалуются на то, что в местных онкологических диспансерах доктора лечат какой-то особенной химиотерапией, после нее пациенты умирают.