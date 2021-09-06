Общество Политика

Когда Украина сможет вернуть Крым: Сенцов назвал главное условие

Россия «будет распадаться, потому что она из сотни народов, которые друг друга ненавидят, и Путина, и Москву внутри очень ненавидят»

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Украинский режиссер, а также бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов считает, что аннексированной украинский Крым можно вернуть только после того, как Российская Федерация начнет распадаться. При этом, вернуть Крым во время президентства Владимира Путина нереально. Об этом Сенцов сообщил в интервью «Украинской правде», передает УРА-Информ.

«Невозможно. Слушайте, давайте будем прагматиками. Мы должны об этом говорить и у нас должна быть конкретная стратегия и цель. Какой вариант, когда мы можем вернуть Крым? Ну, когда Россия распадется. Правильно! Только тогда, когда в Россию придут какие-то очень сильные политические изменения, перемены, которые были в 1917 году или в 1991 году, когда распалась Российская империя и Советский Союз», — отметил он.

Однако, Сенцов уверен, что Российская Федерация начнет распадаться, и этого невозможно избежать

Ранее сообщалось, что деоккупация крымского полуострова будет достаточно быстрой, при этом, ее поддержит даже Кремль.

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