Общество Происшествия

Жители ОРДЛО сообщили о смертельном лечении в «республике»

Тут многие сталкиваются с тем что человек цветет и пахнет, узнает о болезни, год на химии и умирает

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Граждане, что проживают на оккупированной РФ части Донбасса жалуются на то, что в местных онкологических диспансерах доктора лечат какой-то особенной химиотерапией, после нее пациенты умирают. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пользователей сети.

Местное население рекомендует в случае обнаружения у других лиц подобных заболеваний, немедленно выезжать из ОРДЛО.

«Небольшой совет жителям ОРДО. Если вы или ваши родственники, не дай Бог, столкнутся с онкологией, постарайтесь покинуть территорию и лечится вне дыры. Либо полагайтесь на силы организма. Большая вероятность того что без местной „химии“ вы проживете дольше чем с ней», — отмечает местный житель.

«В Донецке онкологи уже говорят об этом не стесняясь», — добавил очевидец.

«Тут многие сталкиваются с тем что человек цветет и пахнет, узнает о болезни, год на химии и все», — резюмировал дончанин.

«Отец 4 месяца химии и все ((, три года назад», — отмечает пользователь.

Ранее сообщалось, что на территории Украины за прошедший день обнаружили еще 773 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

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