Колесник рассекретил документы по планированию штурма Иловайска: опубликованы фото

Бывший куратор батальона «Кривбасс» Николай Клесник на своей странице в социальной сети разместил фото шифрограмм о первом приказе штурма завоеванного российскими наёмниками Иловайска летом 2014 года

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Об этой информации сообщил Inshe.TV, передает Ura-inform.

Данные документы были с грифом «секретно» и с проставленной датой 5.08.2014 года.

«Я обещал и сделал это по заданию Офиса генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины. Я рассекретил операцию по планированию штурма Иловайска. Прошу чтобы Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил или опроверг данные шифрограммы», — заявил Колесник.

Также он сообщает, что это только первый документ, который ещё никто не видел в подобном виде и продолжение ещё будет. Бывший куратор предполагает, что у него будут произведены обыски, но он уверяет что ничего никто не найдёт, так как он дома документы не хранит.

Также Колесник. дал комментарий к шифрограмме:

«Муженко, лови подачу,это тебе за неправду о «хотелке неуправляемых добробатов».

Ранее на вопрос о том, кто принял решение атаковать Илловайск экс-глава Генерального штаба Виктор Муженко заявлял:

«Я был против Иловайска. Это было по инициативе МВД. Там много добровольческих батальонов, а они не подчиняются никому. Была полная дезорганизация, не было соответствующего взаимодействия, творился полный хаос. Если оценить ситуацию военно-профессиональной точки зрения, то никто из военных к действию военных действий не был готов».









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