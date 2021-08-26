Johnson & Johnson: вторая доза вакцины вызывает быстрое увеличение антител

Новые данные от Johnson & Johnson

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Вторая доза вакцины Janssen COVID-19 приводит к быстрому и значительному скачку уровня связывающих антител, сообщила компания Johnson & Johnson в среду, которая представила предварительные исследования в этой области.

Johnson & Johnson обнародовала данные, подтверждающие использование вакцины Janssen COVID-19 у людей, которые ранее получали вакцину от той же компании, пишет УРА-Информ.

Как известно, в июле в Медицинском журнале Новой Англии было опубликовано исследование, которое показало, что нейтрализующий ответ антител, вызванный вакциной, был сильным и стабильным в течение восьми месяцев после вакцинации.

«Предвидя потенциальную потребность в бустерных дозах, компания провела исследование фазы 1/2a и исследование фазы 2 на людях, ранее вакцинированных ее вакциной. Предварительные данные этих исследований показывают, что бустерная доза Janssen против COVID-19 привела к быстрому и сильному увеличении связывающих антител. В девять раз большему, чем через 28 дней после первичной вакцинации однократной дозой», — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что эффективность вакцин от коронавируса падает.