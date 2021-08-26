В Донецке снова хотят повысить стоимость проезда

Речь идет о повышении стоимости проезда в электротранспорте

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Похоже, что жителей Донецка, который временно неподконтролен Украине, ждет очередное подорожание. Речь идет о тарифах на проезд в общественном транспорте.

Так предприятие «Донэлектроавтотранс» подало предложения в так называемое «правительство» о повышение стоимости проезда в электротранспорте города. Об этом сообщил так называемый «директор КП» Юрий Атаманов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«С точки зрения экономики нужно повышать проезд потому, что все дорожает. Мы не можем на это не обращать внимание — есть подорожание коммунальных услуг, за которые предприятие платит, есть подорожание резины, запчастей, и за счет проезда мы все это и приобретаем. Да, нужно еще подчеркнуть, что у нас есть 24 льготные категории, которые не платят, когда едет 30 человек, а из них платят десятеро, то мы не можем пройти против экономики», — заявил он.

Также он добавил, что предприятие только на четверть покрывает свои затраты, а итоговое решение по тарифу будет принимать «правительство».

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО жалуются на работу транспорта.