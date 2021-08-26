Общество

В Донецке снова хотят повысить стоимость проезда

Речь идет о повышении стоимости проезда в электротранспорте

Время чтения: 46 Секунд

Похоже, что жителей Донецка, который временно неподконтролен Украине, ждет очередное подорожание. Речь идет о тарифах на проезд в общественном транспорте.

Так предприятие «Донэлектроавтотранс» подало предложения в так называемое «правительство» о повышение стоимости проезда в электротранспорте города. Об этом сообщил так называемый «директор КП» Юрий Атаманов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«С точки зрения экономики нужно повышать проезд потому, что все дорожает. Мы не можем на это не обращать внимание — есть подорожание коммунальных услуг, за которые предприятие платит, есть подорожание резины, запчастей, и за счет проезда мы все это и приобретаем. Да, нужно еще подчеркнуть, что у нас есть 24 льготные категории, которые не платят, когда едет 30 человек, а из них платят десятеро, то мы не можем пройти против экономики», — заявил он.

Также он добавил, что предприятие только на четверть покрывает свои затраты, а итоговое решение по тарифу будет принимать «правительство».

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО жалуются на работу транспорта.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Johnson & Johnson: вторая доза вакцины вызывает быстрое увеличение антител

Новые данные от Johnson & Johnson

Выходные в сентябре: сколько будем работать, а сколько отдыхать

22 рабочих дня и восемь выходных

Толпы в аэропорту Кабула: более тысячи людей ждут помощи, среди них дипломаты

Ситуация остается напряженной

В одном из городов ОРДО перекрыли въезд: проверяют прописку и документы

Ситуация происходит в Енакиево

В ОРЛО местных жителей пугают «Правым сектором»

В «ЛНР» сделали странное заявление

Жители ОРДО жалуются на новую проблему: «власти» заявляют, что ее нет

Снова проблема с общественным транспортом

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap