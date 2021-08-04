Общество

«На Успенке треш!»: жители ОРДЛО жалуются на работу российских пограничников

Члены НВФ пропускают транспортные средства довольно быстро

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На границе Россией с оккупированного украинского Донбасса уже много дней наблюдается затрудненный проезд. Сотрудники пограничной службы Российской Федерации пропускают одно транспортное средство в полчаса. Очереди из авто очень быстро скапливаются. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местных жителей в соцсети.

При этом, члены НВФ пропускают транспортные средства довольно быстро, однако, на КПП РФ пограничники совершенно не торопятся работать.

«На Успенке треш! Всю ночь простояли, ДНР пропускают быстро, россияне держат!»

«В 22:30 приехали на Успенку, в 06:05 в нейтральной полосе»

«В сторону ДНР проходят относительно быстро»

«Успенка штук 60 на данный момент и стоят на месте. много автобусов».

Ранее сообщалось, что граждане, которые следуют в сторону границы с России с временно оккупированных территорий Донецкой области жалуются, что передвигаться через границу приходится в окружении куч мусора.

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