Спорт

Беленюк принес Украине первое золото на Олимпиаде в Токио

Украинцу противостоял Виктор Лоринц

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Сегодня, четвертого августа, украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк проводил финальный поединок в рамках Олимпийских игра в Токио. В весовой категории до 87 килограмм украинцу противостоял Виктор Лоринц из Венгрии.

На пути в финал украинец победил действующего чемпиона Европы серба Зураба Датунашвили со счетом 3:1. Дальше он прошел алжирца Башира Сид Азара, а за выход у финал выиграл схватку у Ивана Гуклека из Хорватии, пишет УРА-Информ.

Лоринц получил первый бал в схватке и вышел вперед 1:0. Первый период так и закончился, спортсмены больше балов не набрали.

Во втором периоде украинец сравнял счет, а потом сумел вырваться вперед 5-1 благодаря двум удачным действиям. Дальше украинец идеально провел концовку схватки и удержал победу.

Таким образом, Беленюк принес Украине первое золото в Токио.

Ранее украинец Насибов проиграл финальную схватку на Олимпиаде и завоевал серебро.

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