ГСЧС обезвредила в Украине 500 авиабомб за 7 месяцев 2021 года

В Донецкой области за сутки обнаружили и изъяли 64 ВОП

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С начала 2021 года специалисты из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины изъяли и уничтожили 49 тысяч 961 взрывоопасный предмет, в том числе и 501 авиабомбу. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Помимо этого, все еще продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий украинского Донбасса.

«Только за прошедшие сутки, 2 августа, осуществлено 55 выездов, в ходе которых выявлено 812 боеприпасов», — отметили в ГСЧС.

Также стоит отметить, что в Донецкой области за сутки обнаружено и изъято 64 ВОП, а также обследовано 1,51 га территории.

Ранее сообщалось, что представитель незаконных вооруженных формирований на оккупированном Донбассе, называющий себя «военкором», Геннадий Дубовой сообщил местному каналу о том, как боевики убивали украинских военнослужащих.