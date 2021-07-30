Экономика

Визитные карточки в Украине будут облагаться налогом

Такое заявление появилось на официальном сайте ведомства

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Визитные карточки на территории украинского государства должны облагаться налогом. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные Главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области.

Такое заявление появилось на официальном сайте украинского ведомства.

В тексте заявления сказано что визитки с логотипом, реквизитами и личными данными гражданина являются дополнительным благом. Это означает, что их цена должна включаться в общий месячный доход трудящегося, с которого взимается 18% сбор.

Ранее сообщалось, что после деокупации украинского Донбасса Киев продолжит выплачивать пенсии жителям ОРДЛО, даже тем, кто на данный момент не имеет возможности обратиться в ПФУ по любым причинам. 

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