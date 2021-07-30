Общество

На пляже главного курорта «ДНР» дети откопали боеприпас (ФОТО)

Отдыхающие на одном из пляжей курорта поделились фото

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Главным курортом «ДНР» несмотря на все проблемы и минусы является Седово. Хотя туда тяжело попасть, а цены сравнялись с крымскими, у местных жителей просто нет альтернативы.

Отдыхающие на одном из пляжей курорта поделились фото – дети, играя на песке у кромки Азовского моря, откопали предмет, похожий на гильзу или боеприпас, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Женщина сообщила, что ее дочка с с подружками докапывали бассейн на берегу моря, как вдруг я услышала какой-то кипишь.

«Я подбежала проверить, все ли в порядке, а там в воде оказался какой-то железный предмет! Очень похоже на какой-то снаряд или что… Спасибо Сергею Викторовичу и его жене, что вызвали полицию и помогли детей отвести, есть еще благородные люди. Я была просто в глубоком шоке, потому что ума не приложу, откуда такое на пляже, а за детей страшно», — комментирует туристка происшествие.

Женщина добавила, что вызванные на пляж «правоохранители» «над ней посмеялись», но больше к выкопанной детьми яме с подозрительной находкой никого не подпускали.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО называют Седово помойкой.

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