В США жителям Нью-Йорка заплатят за вакцинацию

Ситуация ухудшилась из-за штамма «Дельта»
Гражданам США, которые проживают в Нью-Йорке заплатят за вакцинацию по 100 долларов. Это обещание дал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, пишет УРА-Информ.
В США уже начиная с этой пятницы мэр будет выплачивать по 100 долларов за первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции нового поколения.
Такое обещание было сделано местным правительством после заявления о том, что вакцинация обязательна для всех рабочих города.
Стоит отметить, что столь строгие меры в городе были приняты из-за резкого роста числа заболевших пневмонией нового поколения. Ситуация значительно ухудшилась из-за нового штамма пневмонии «Дельта».
Ранее сообщалось, что в Украине продолжает расти число случаев коронавирусной инфекции варианта Дельта. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что официально Дельтой уже заболело 17 украинских граждан.