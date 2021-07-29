Общество

В США жителям Нью-Йорка заплатят за вакцинацию

Ситуация ухудшилась из-за штамма «Дельта»

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Гражданам США, которые проживают в Нью-Йорке заплатят за вакцинацию по 100 долларов. Это обещание дал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, пишет УРА-Информ.

В США уже начиная с этой пятницы мэр будет выплачивать по 100 долларов за первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции нового поколения.

Такое обещание было сделано местным правительством после заявления о том, что вакцинация обязательна для всех рабочих города.

Стоит отметить, что столь строгие меры в городе были приняты из-за резкого роста числа заболевших пневмонией нового поколения. Ситуация значительно ухудшилась из-за нового штамма пневмонии «Дельта».

Ранее сообщалось, что в Украине продолжает расти число случаев коронавирусной инфекции варианта Дельта. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что официально Дельтой уже заболело 17 украинских граждан.

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