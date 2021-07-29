Политика

Байден назвал условия, когда США вступят в «горячую войну с крупной державой»

Речь может идти как о России, так и о Китае.

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Президент США Джо Байден заявил, что своими действиями РФ вновь нарушает американский суверенитет. Об этом глава Белого Дома сказал, выступая в офисе директора Национальной разведки в пригороде Вашингтона, сообщает «Голос Америки», передает УРА-Информ.

Помимо всего прочего, Байден выразил обеспокоенность бесконечными кибератаками. Байден считает, что они могут привести к настоящей горячей войне.

При этом, пока что непонятно о ком идет речь: о России или о Китае.

«Я думаю, что более чем вероятно, что мы в итоге ввяжемся в войну — если мы действительно ввяжемся в войну — настоящую „горячую“ войну с крупной державой, и это произойдет вследствие кибервзлома с крупными последствиями, и эта вероятность… растет в геометрической прогрессии», — отметил Байден.

Ранее сообщалось, что Педро Кастильо был приведен к присяге в качестве президента Перу в среду. Католический традиционалист и левый общественный деятель принес присягу «народу Перу» и произнес первую президентскую речь. Он пообещал своим соотечественникам «страну без коррупции».

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