СНБО планирует заседание в Донецкой области

На заседании СНБО планируют рассмотреть вопрос тарифов на электроэнергию для граждан.

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Совет национальной безопасности и обороны Украины запланировал провести заседание завтра, 30 июля, в Донецкой области. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на украинские СМИ.

В данный момент все еще обсуждается возможность проведения выездного заседания СНБО в Краматорске.

Стоит напомнить, что вчера шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании СНБО планируют рассмотреть вопрос тарифов на электроэнергию для граждан.

Ранее сообщалось, что в ближайшую пятницу, 16 июля, состоится очередное заседание СНБО. На нем должны рассмотреть сразу несколько вопросов.