Становится все хуже: в Украине уже зафиксировали 17 случаев варианта Дельта

Дельта уже распространяется в пределах Украины

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В Украине продолжает расти число случаев коронавирусной инфекции варианта Дельта. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что официально Дельтой уже заболело 17 украинских граждан.

Он отметил, что случаи заражения этим штаммом коронавируса были зафиксированы в трех регионах – Киевской области, Львовской области и на Закарпатье, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

«Сейчас ситуация ухудшается: 17 официально зарегистрированных случаев. Большинство – на уровне Киева, потому что здесь лучший доступ к лабораторным мощностям и больше иностранцев.

Два первичных случаи у нас зарегистрированы в Александровской больнице, пять – в Центре общественного здоровья. 7 случаев – в Закарпатской области и 3 – во Львовской», — отметил Кузин.

Он добавил, что практически все случаи заражения Дельтой связаны с возвращением из-за границы, в том числе из Российской Федерации. Два случая связаны с тем, что люди вернулись с неподконтрольных правительству территорий – Донецкой и Луганской областей.

Кузин отметил, что Дельта уже распространяется в пределах Украины.

Напомним, что вчера, 28 июля, в Украине был зарегистрирован первый летальный случай от штамма «Дельта».