Зеленский готов ко встрече с Путиным, но у них разные цели

Президент со своей стороны делает все возможное

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За год действия перемирия на временно оккупированном украинском Донбассе боевые потери среди военнослужащих ВСУ сократились вдвое. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, передает УРА-Информ.

«Сегодня — годовщина введения режима прекращения огня. Это перемирие многие критикуют, называют его ненастоящим, но стоит взглянуть на цифры. За год до 27 июля 2020 было более 4 тысяч обстрелов, 88 погибших и 500 раненых. За последний год, с 27 июля 2020 по сей день — 2 тысячи обстрелов, 45 погибших, 150 ранены», — отметил Никифоров.

Однако, Зеленский недоволен этими цифрами.

«Президент будет удовлетворен, когда в сводках будет ноль погибших, ноль раненых. Президент со своей стороны делает все возможное. Он неоднократно повторял, что готов встречаться и в Нормандском формате и тет-а-тет с российским президентом, чтобы раз и навсегда прекратить обстрелы на востоке Украины. К сожалению, в Кремле цели немного другие», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что бывший командир незаконных вооруженных формирований на оккупированном Донбассе Игорь Гиркин признал, что в «корпусах ДНР и ЛНР» служат российские граждане, а «пособие» им выплачивает Кремль.