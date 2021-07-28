В Украине зарегистрирован первый летальный случай от штамма «Дельта»

При «Дельте» болезнь протекает агрессивнее и быстрее

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В Александровской больнице города Киева умер один из шести пациентов, у которого ранее уже подтвердили штамм коронавирусной пневмонии «Дельта». Стоит отметить, что это первый летальный случай от данного штамма коронавирусной инфекции нового поколения. Об этом в эфире телеканала «Киев» сообщила директор медучреждения Людмила Антоненко, передает УРА-Информ.

Четверо заболевших новым штаммом недавно вернулись из Российской Федерации.

«Я думаю, будет очень большой подъем заболеваемости, потому что я хочу еще раз подчеркнуть, что с больных тестируемых, которые приехали из России, все они положительные на „Дельту“. Поэтому если это мы наблюдаем вот такое течение, то я думаю, что будет большой подъем заболеваемости», — отметила Антоненко.

Стоит отметить, что при «Дельте» болезнь протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 28 июля на территории Украины зафиксировано 717 новых случаев пневмонии нового поколения COVID-19.