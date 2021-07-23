Политика

Гиркин предупредил о большой войне на Донбассе

Ждут наступления НАТО

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Похоже, что сторонники «ЛДНР» снова начали заявлять о том, что на Донбассе в ближайшее время стоит ожидать полномасштабных военных действий. Такие заявление делались весной, но ничего в итоге не произошло, теперь началась новая волна.

Так называемый «бывший министр обороны «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) снова начал говорить о новой большой войне. Он считает, что полномасштабных военных действий не избежать и они могут начаться уже в ближайшее время, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Война, в общем-то, неизбежна была с 14-го года, но она могла быть буквально игрушечной. Теперь большая война с Украиной в том или ином виде неизбежна. И, к сожалению, чем дальше, тем больше шансов, что в этой войне, кроме Украины, будут принимать участие намного более сильные и серьезные противники. На стороне Украины, не на стороне Российской Федерации», — заявил Гиркин в очередном интервью на военную тематику.

Источник отмечает, что это очередная пропаганда. Уже в ближайшее время стоит ожидать фейковые видео толп НАТОвских солдат, эшелонов техники со свастикой, катящиеся к Донбассу.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» началось очередное подорожание.

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