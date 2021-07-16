Ситуация на Донбассе ухудшается: раненые, обстрелы, беспилотники

Двое военных получили ранения

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В последнее время ситуация на Донбассе обострилась. Боевики увеличили количество обстрелов украинских позиций.

Так за предыдущие сутки, 15 июля, на Донбассе было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня, а также одно нарушение с начала текущих суток. Трое военных в результате обстрелов получили ранения, пишет УРА-Информ со ссылкой на Штаб ООС

Также сообщается, что двое военных получили боевые травмы. Состояние одного из бойцов тяжелое, всех остальных – удовлетворительное.

На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В тоже время неподалеку Причепиловки боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новоалександровки применялись противотанковые ракетные комплексы.

В районе населенного пункта Нью-Йорк оккупанты дважды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120-го и 82-го калибров. У Широкиного оккупанты украинские позиции были обстреляны из минометов 120-го калибра.

По состоянию на 7:00 утра 16 июля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Ранее мы сообщали, что НВФ не пропускают ОБСЕ на обстрелянные территории.