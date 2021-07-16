«Шахтер» показали форму для игры в новом сезоне

Новый домашний комплект формы — оранжевые футболки и черные шорты

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Украинский футбольный клуб «Шахтер» представил форму в которой будет играть команда в новом сезоне. Презентация состоялась в «Украинском доме» в Киеве. Об этом пишет УРА-Информ.

Как стало известно, новым домашним комплектом спортивной формы стали оранжевые футболки и черные шорты. Стоит отметить, что в выездном комплекте будет черная футболка.

При этом, на оккупированных территориях Донбасса жители начали возмущаться, что пропали полосы. На это вскоре отреагировал «историк формы „горняков“» Дмитрий Штрайс.

«Макеты сразу разочаровали большинство фанов — полосы вроде бы есть, а вроде их и нет. Ожидали чего-то помясистее. Но я в 100 500 раз напоминаю — забудьте о классических полосах, они под государственным запретом. Уж больно похожи на георгиевскую ленту», — отметил он на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что УЕФА продолжает подводить итоги чемпионата Европы по футболу, который завершился в воскресенье. Была опубликована символическая сборная турнира.