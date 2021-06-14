«За что боролись»: Ходаковский рассказал о заданиях своим подчиненным

Некоторые жители «республики» все чаще вздыхают «за что „вставали“, за что боролись»

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Бывший глава подразделения НВФ «Восток» Александр Ходаковский заявил, что на оккупированных территориях восточной Украины мирные жители все еще пишут на зданиях, заборах и различных строениях лозунг «Слава Украине». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Ходаковского на своем телеграм-канале.

«Я не раз посылал своих помощников с банкой краски закрашивать „Слава Украине“ — находятся еще „герои“, напоминающие нам, что никуда не делся с наших улиц тот процент воздыхателей этого гиблого образования. Да и кроме этих крайних нет-нет, да и проскакивают вздохи: за что „вставали“, за что боролись.», — пишет он.

Ранее сообщалось, что бывший командир подразделения незаконных вооруженных формирований батальона «Восток» на врменнно оккупированных территориях Донбасса Александр Ходаковский в интервью одному из российских изданий рассказал о перспективе признания или включения Донбасса в состав Российской Федерации