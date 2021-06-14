«За что боролись»: Ходаковский рассказал о заданиях своим подчиненным

Некоторые жители «республики» все чаще вздыхают «за что „вставали“, за что боролись»
Бывший глава подразделения НВФ «Восток» Александр Ходаковский заявил, что на оккупированных территориях восточной Украины мирные жители все еще пишут на зданиях, заборах и различных строениях лозунг «Слава Украине». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Ходаковского на своем телеграм-канале.
«Я не раз посылал своих помощников с банкой краски закрашивать „Слава Украине“ — находятся еще „герои“, напоминающие нам, что никуда не делся с наших улиц тот процент воздыхателей этого гиблого образования. Да и кроме этих крайних нет-нет, да и проскакивают вздохи: за что „вставали“, за что боролись.», — пишет он.
Ранее сообщалось, что бывший командир подразделения незаконных вооруженных формирований батальона «Восток» на врменнно оккупированных территориях Донбасса Александр Ходаковский в интервью одному из российских изданий рассказал о перспективе признания или включения Донбасса в состав Российской Федерации