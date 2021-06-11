В чем лучше держать сбережения: эксперт дал совет

Тимофей Милованов дал несколько важных советов

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Многие украинцы задаются вопросом о том, в чем и как держать свои сбережения. Советник руководителя Офиса президента, экс-министр экономики Тимофей Милованов дал советы по этому поводу.

Эксперт отметил, что в наличности вообще деньги неправильно держать, так как это плохой актив и есть, которые приносят более 0%. Он детально рассказал в что можно инвестировать в Украине, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«В Украине есть депозиты, ставки там сейчас уменьшены, но все равно это лучше, чем просто в гривне держать. Второе, есть ОВГЗ, заимствования правительства, там большие проценты, если у вас есть возможность, то нужно туда инвестировать. Часть я все равно оставлял бы в долларах или в евро, потому что есть определенный риск девальвации в Украине», — заявил Милованов.

Он добавил, что если у человека есть большие суммы, то можно на украинских биржах через брокеров покупать акции или украинских, или международных компаний.

Также Милованов не рекомендовал бы инвестировать в криптовалюты.

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