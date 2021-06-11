Погода на выходные: синоптики не радуют украинцев

Снова дожди и грозы

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Стало известно, какую погоду стоит ждать украинцам в эти выходные – 12 и 13 июня. Синоптики не порадовали жителей Украины.

Синоптики прогнозируют дожди и грозы по всей территории Украины, в тоже время ожидается высокая температура воздуха, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-центр УкрГидрометцентра.

Синоптики Украинского Гидрометцентра отмечают, что 12 июня, в субботу, в Украине ожиаются дожди во всех областях и регионах. Также прогнозируется игроза. Температура воздуха на западе страны составит будет до 25 градусов днем, а ночью до плюс 15. На севере страны днем до плюс 24, а ночью – до плюс 14. В центральных регионах Украины температура до плюс 25, а ночью — +14. На востоке страны днем будет +22+25, а ночью +13+15.

В тоже время, 13 июня, в воскресенье, продолжатся по всей стране дожди и грозы. В западные области придет незначительное похолодание, температура воздуха упадет до плюс 22 днем и +15 ночью. На севере страны днем будет +19+24, а ночью +12+14. В центральных областях ожидается +17+25 днем, а ночью +12+16. На юге страны передают +21+25 днем, а ночью +13+17.

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