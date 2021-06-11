Первую удаленную операцию на мозге провели с использованием сети 5G

Пациенту, страдающему болезнью Паркинсона, была сделана первая в мире удаленная операция на мозге человека

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Первая удаленная операция на головном мозге с использованием технологии 5G была проведена в Китае. Расстояние между врачом и пациентом было более 3000 км.

Пациенту, страдающему болезнью Паркинсона, была сделана первая в мире удаленная операция на мозге человека с использованием технологии 5G. С тех пор было проведено несколько подобных операций, пишет УРА-Информ.

С помощью China Mobile и Huawei больница общего профиля PLA (PLAGH) Китая провела операцию с использованием технологии 5G. Операция была проведена Лин Чжипей, ведущим врачом PLAGH, и включала имплантацию устройства для глубокой стимуляции мозга (DBS) в мозг пациента, чтобы помочь контролировать симптомы болезни Паркинсона.

Линь, которая работает посменно в главном кампусе PLAGH в Пекине и в больнице PLAGH на Хайнане, на острове в 3000 км, провела операцию примерно за 3 часа.

Линг не ожидал, что он войдет в историю, когда его вызвали на операцию.

Сеть 5G революционизирует не только жизнь, но также и медицину. Многие эксперты считают, что автономные роботы скоро станут постоянным членом медицинского персонала любой больницы, выполняя всевозможные обязанности — от наблюдения за жизненно важными показателями до забора крови и даже проведения хирургических операций.

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