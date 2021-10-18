В Госпогранслужбе объяснили будут ли штрафовать пенсионеров ОРДЛО, прибывших через Россию для оформления карт «Ощадбанка»

Спикером Государственной пограничной службы Андреем Демченко были даны разъяснения касательно штрафов на украинской границе касательно пенсионеров, едущих за картами «Ощадбанка».

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Для граждан пенсионного возраста, которые прибудут через российскую территорию для того чтобы оформить новые карты «Ощадбанка» штрафные санкции на украинской границе применяться не будут, сообщил Демченко.

Так же пограничником было отмечено, что ГПСУ не применяет штрафы к людям, которые едут через РФ по гуманитарным причинам.

А оформление новой банковской карты как раз и считается гуманитарной причиной, дабы гражданина не оштрафовали на украинской границе.

«Если у пенсионера на момент поездки есть подтверждающие документы, к примеру окончание строка действия карты либо имеется СМС- сообщение, где указано что человек должен приехать и получить документацию или карты, то это и будет подтверждением цели его поездки».

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