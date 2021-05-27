Выходные в июне 2021: сколько будут отдыхать украинцы

В первый месяц лета будет два дополнительных выходных

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Подходит к концу май – последний месяц весны. Впереди июнь – первый месяц лета, пора отпуска и отдыха. Украинцы дополнительно получат несколько дней отдыха в этом месяце.

Благодаря государственным праздникам украинцы будут иметь сразу два дополнительных выходных в июне 2021 года. В июне украинцы будут праздновать большой христианский праздник – Троица, его в народе также называют Зеленые праздники. В этом году его будут праздновать 21 июня – воскресенье. Таким образом, украинцы получат длительные выходные – 19 июня, суббота, 20 июня, воскресенье и 21 июня, понедельник, так как этот выходной переносят на день вперед, пишет УРА-Информ.

Также по традиции в июне в Украине отмечают День Конституции. Он является официальным выходным днем и ежегодно празднуется 28 июня, понедельник. То есть украинцы получат двое длительных выходных кряду. Суббота, 26 июня, воскресенье, 27 июня и понедельник будут отдыхать.

Таким образом, украинцев ждет еще один праздничный уик-энд – с 26 по 28 июня. В общей сложности в июне украинцы будут иметь 10 дней отдыха, в тоже время в первый месяц лета будет 20 рабочих дней.

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