Общество

В ОРДО начали выдавать продуктовые карточки: что известно

Выдавали «продовольственные ваучеры» многодетным семьям.

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Два дня назад, 26 мая, на временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области так называемые местные власти начали выдавать жителям продуктовые карточки.

В Дебальцево местное «управление труда и социальной защиты населения» выдавали «продовольственные ваучеры» многодетным семьям. Такую информацию распространил так называемый «мэр» города Игорь Захаревич, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Местные жители неоднозначно оценили такие действия властей отметив, что что выдача «продуктовых карточек» вряд ли говорит о «процветании республики».

«Потом будут карточки на керосин, уголь, дрова… где-то я уже это слышал, кажется от бабушки, а годков мне уже есть чуть чуть», — отмечает в социальной сети один из местных жителей.

«Откатились сейчас на 30 лет назад ну зато без биндер», — отмечает еще один участник дискуссии.

«Еще одно достижения великороссов», — добавляет местный житель.

Ранее мы сообщали, что «ЛНР» раздаст украинцам 45 млн рублей, местные жители недовольны.

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