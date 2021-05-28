ICAO подготовит отчет о вынужденной посадке самолета Ryanair в Минске

Решение станет известно в воскресенье

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Международная организация гражданской авиации (ИКАО) расследует и опубликует отчет о вынужденной посадке в Минске самолета Ryanair Беларусью в воскресенье. Такое решение было принято в четверг на заседании Совета ИКАО.

«Совет решил, что все относящиеся к делу факты должны быть официально установлены в ходе расследования, проведенного Секретариатом ИКАО», — сказал председатель Совета ИКАО Сальваторе Скаккитано в пресс-релизе, пишет УРА-Информ.

Во встрече в четверг также приняли участие приглашенные представители Ирландии, Литвы и Беларуси.

В воскресенье самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, был вынужден приземлиться в белорусской столице из-за ложной информации о находящемся на борту взрывчатом веществе. В аэропорту Минска белорусские власти задержали находившегося на борту активиста оппозиции, журналиста и блогера Романа Протасевича и его девушку, гражданку Российской Федерации.

ИКАО — организация, созданная на основе Конвенции о международной гражданской авиации, принятой в декабре 1944 года и вступившей в силу с 1947 года. Споры, связанные с гражданской авиацией, рассматриваются Советом ИКАО.

Ранее мы сообщали, что Украина, начиная с 00:00 26 мая, прекратила авиасообщение с Беларусью.