Дело Медведчука: Венедиктова объяснила, почему нардепа не отправили в СИЗО

Сумма залога в 300 млн гривен была слишком большой для человека, чьи активы были заморожены

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Суд не отправил народного депутата Украины Виктора Медведчука в СИЗО так как судья посчитал, что ходатайство об его аресте было безальтернативное. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление генерального прокурора Ирина Венедиктова в эфире Украина 24.

«Отвечу как юрист. Могли ли мы идти безальтернативно по этой категории. Нет, потому было ходатайство о содержании под стражей с альтернативой внесения залога. Залог была очень большая — 300 млн гривен. С другой стороны, судья, когда мотивировал решение, сказал, ждите, вы наложили санкции, его активы заблокированы. Когда вы ставите такой залог, то по духу права вы делаете безальтернативное ходатайство и просто хотите посадить человека под стражу», — подчеркнула она.

Если бы решение судьи, по мнению Венедиктовой, было неправосудное, то она бы пошла в Высший совет правосудия.

«Суд решил, что поскольку мы наложили санкции на него, то это безальтернативное. Поэтому суд пошел таким путем. Если что-то там было неправосудно, я бы пошла в Высший совет правосудия, но в этом решении судьи, оснований для этого нет», — добавила Венедиктова.

Ранее сообщалось, что бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил о том, что ожидал, будут объявлены подозрения против депутата Верховной Рады Украины и кума российского президента Виктора Медведчука по статьям о финансировании и поддержке терроризма.