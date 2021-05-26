Гордон назвал своей заслугой снятие Степанова с должности главы МОЗ

Журналист прошелся по бывшему министру

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Украинский журналист Дмитрий Горн был очень рад тому, что министр здравоохранения Максим Степанов ушел в отставку.

Такое заявление журналист сделал в эфире программы «Время Голованова» на канале «Украина 24», пишет УРА-Информ.

«Я считаю моей заслугой снятие его с постав министра и говорю это абсолютно открыто. Я рад, что это произошло. Я не надеялся уже на это, потому что я методично доводил до сведения общественности, президента и депутатов, что это негодяй, которого необходимо снимать немедленно. Он компрометирует президента, президентскую фракцию и всю идею государственного чиновника», — сказал Гордон.

Также он рассказал, почему так не полюбил Степанова. Он заявил, что Украина так и не смогла справиться с пандемией коронавируса, а глава МОЗ не сумел системно наладить работу. Гордон заявил, что Степанов хотел получить откат от Pfizer, но американцы отказались. С китайцами он тоже вел переговоры, а вот с Индией все удалось договориться.

Ранее мы сообщали, что в Украину прибыла партия вакцины Pfizer: она купленная за счет госбюджета.