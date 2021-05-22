Общество

«Для населения ресурсов хватает»: в украинском МИД прокомментировали водную блокаду Крыма

Водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно

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На территории оккупированного Россией Крыма нехватка водных ресурсов вызвана сильной милитаризацией на полуострове со стороны правительства Российской Федерации. Об этом Укринформу заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает УРА-Информ.

«Водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации: развитие военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения», — сообщил он.

Николенко подчеркнул, что это в очередной раз доказывает разрушительный характер российской политики на оккупированных ею украинских территориях и в отношении других государств. При этом, Россия пытается переложить ответственность за нехватку водных ресурсов на оккупированном ею полуострове.

Ранее сообщалось, что в латвийском парламенте создали депутатскую группу поддержки украинской инициативы «Крымской платформы». 

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