Политика

В Брюсселе обсудят провокационные и незаконные действия России

В ЕС обсудят незаконные и провокационные действий РФ в отношении других стран

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Лидеры Европейского союза на специальном заседании, которое состоится в Брюсселе 24-25 мая 2021 проведут стратегические дебаты относительно Российской Федерации. Они обсудят ее незаконные и провокационные действий в отношении других стран. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на письмо-приглашение президента Европейского Совета Шарля Мишеля членам Европейского Совета.

«Как было согласовано на нашей видеоконференции в марте, мы проведем стратегические дебаты по России. Незаконные и провокационные шаги России продолжаются как в государствах-членах ЕС, так и за их пределами, последним из них был так называемый список «недружественных государств», — сказано в приглашении.

Ранее сообщалось, что Европейский союз осудил обнародование правительством Российской Федерации перечня мер против «недружественных государств». В ЕС заявили, что данные действия РФ противоречат Венской конвенции 1961 года о дипломатических отношениях.

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