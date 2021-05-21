«Трагическая ошибка» в клинике: врачи ампутировали пациенту не ту ногу

Вместо левой ампутировали правую

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Врачи австрийской клиники Freistadt ампутировали 82-летнему пациенту с неправильную ногу. Представители клиники признали, что это была «трагическая ошибка», возникшая в результате человеческой ошибки.

Шокирующая ошибка произошла во вторник в австрийской клинике Freistadt, расположенной недалеко от границы с Чехией. 82-летний пациент изначально не догадывался, что врачи ошиблись из-за болезни. Скорее всего, это было совершено незадолго до операции. Возможно, медики неправильно написали, какую ногу ампутировать, пишет УРА-Информ со ссылкой на австрийскую службу новостей Heute.

«К сожалению, в результате ряда досадных обстоятельств произошла ошибка, связанная с удалением правой ноги вместо левой», — заявили представители учреждения. Они были потрясены всей ситуацией и постарались обеспечить высочайшие стандарты качества в своей работе. Директор клиники Норберт Фрич публично извинился за роковую ошибку.

В настоящее время в клинике ведется расследование, 82-летнему мужчине была оказана психологическая помощь. Также объявлен обзор стандартов лечения пациентов. Это не меняет того факта, что мужчине предстоит еще одна операция по удалению левой ноги до середины бедра.

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