Общество

«Трагическая ошибка» в клинике: врачи ампутировали пациенту не ту ногу

Вместо левой ампутировали правую

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Врачи австрийской клиники Freistadt ампутировали 82-летнему пациенту с неправильную ногу. Представители клиники признали, что это была «трагическая ошибка», возникшая в результате человеческой ошибки.

Шокирующая ошибка произошла во вторник в австрийской клинике Freistadt, расположенной недалеко от границы с Чехией. 82-летний пациент изначально не догадывался, что врачи ошиблись из-за болезни. Скорее всего, это было совершено незадолго до операции. Возможно, медики неправильно написали, какую ногу ампутировать, пишет УРА-Информ со ссылкой на австрийскую службу новостей Heute.

«К сожалению, в результате ряда досадных обстоятельств произошла ошибка, связанная с удалением правой ноги вместо левой», — заявили представители учреждения. Они были потрясены всей ситуацией и постарались обеспечить высочайшие стандарты качества в своей работе. Директор клиники Норберт Фрич публично извинился за роковую ошибку.

В настоящее время в клинике ведется расследование, 82-летнему мужчине была оказана психологическая помощь. Также объявлен обзор стандартов лечения пациентов. Это не меняет того факта, что мужчине предстоит еще одна операция по удалению левой ноги до середины бедра.

Ранее мы сообщали, что врач развеял три популярных мифа о вакцинации.

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