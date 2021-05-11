Общество

Россия может закрыть границы с ОРДЛО: Пушилин назвал причины

Очередная партия российской вакцины от коронавируса будет доставлена на временно неподконтрольные украинскому правительству территории

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В июне текущего года на территорию ОРДЛО будет доставлена очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции нового поколения. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, который прибыл с визитом в ОРДО, передает УРА-Информ.

Россия может закрыть свои границы для жителей временно оккупированных территорий восточной Украины в том случае, если не будет проведена вакцинация.

«Мы находимся с Россией в одном эпидемиологическом поле и обязаны продолжать в этом плане работу, чтобы не было никакой необходимости в перекрытии границ», — добавил «глава» ОРДО Денис Пушилин.

Российская вакцина, как считает Пушилин, «самое важное и основное», на что «власти» ОРДО делают ставку.

Ранее сообщалось, что украинским политикам Виктору Медведчуку и Дмитрию Козаку были предъявлены обвинение в государственной измене и похищении национальных ресурсов в Крыму. 

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