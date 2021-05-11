Медведчуку и Козаку предъявлены обвинение в госизмене

Политикам были предъявлены обвинение в государственной измене и похищении национальных ресурсов в Крыму

Время чтения: 24 Секунд

Украинским политикам Виктору Медведчуку и Дмитрию Козаку были предъявлены обвинение в государственной измене и похищении национальных ресурсов в Крыму. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook, пишет УРА-Информ.

«Народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подписано подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму», — сказано в сообщении генпрокурора.

Ранее сообщалось, что в ОРДО отправился очередной высокопоставленный российский чиновник. Так «ДНР» посетил секретарь генсовета ЕР, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Андрей Турчак.