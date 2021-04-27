В Москве назвали единственный верный шаг для Украины по Донбассу

В Кремле уверены, что реализация минских соглашений поможет побороть конфликт

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В Российской Федерации твердо уверены в том, что прямые переговоры с представителями «ЛДНР» и выполнение минских соглашений смогут помочь завершению вооруженного конфликта на временно оккупированном Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

«Россия не является стороной этого конфликта, и в Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть только реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями и руководством двух самопровозглашенных республик», — отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины объявило консула генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательной особой для пребывания в Украине. Российский дипломат должен покинуть территорию украинского государства до конца дня 30 апреля.